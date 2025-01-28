Раскрыта тревожная эротическая тенденция среди холостых мужчин и женщин

Вадим Кузнецов

Женщина воспринимает мужчину (своего) как ведущего, как лидера. Мужчина проявляет инициативу, принимает решения. В тот момент, когда социум лишает мужчину лидерства, фактически запрещая инициативу и требуя подчиняться правилам, в глазах женщины он утрачивает "мужественность". Женщине оказывается не за кем следовать, мужчина не воспринимается как гарантия спокойной жизни, "каменная стена" и "хозяин дома". И тут же появляются проблемы с демографией, что прекрасно видно на примере Японии. Современная городская цивилизация требует глубокой регламентации жизни. Формально убирая угрозы жизни, она лишает гражданина, в первую очередь мужчину, права на инициативу. Это приводит к крайним формам атомизации общества, появлению таких уродств, как хикикомори (крайняя форма эскапизма). И к появлению женщин, утративших "женскую природу", но при этом остающихся женщинами, со всеми особенностями их личности. Атомизация общества (разрушение семьи как основного способа существования Человека Разумного) приводит к огромному количеству эксцессов. Одним из них является размывание и исчезновение понятия о "своих" и "чужих". В то же время социум, часто понимаемый как государство, навязывает личности себя как псевдо-род, требуя от личности выполнения, фактически, обязанностей члена рода, но по отношению к государству. Хорошо помнится: "Наш лидер - Отец Нации!" Мужчина лишается роли лидера, а женщина - роли матери, хозяйки и хранительницы своего дома. Собственный дом для современного горожанина - понятие очень условное. Кроме того, отняв у мужчины роль лидера, защитника и "каменной стены", общество (государство) фактически берет на себя роль посредника, изымающего у мужчины, упрощенно говоря, ресурс и этим ресурсом поддерживающего женщину и ее (именно ее) потомство. При этом мужчина фактически оказывается в стороне, и его роль оказывается либо технической, либо формальной, и в любом случае кажется эфемерной. В т.н. традиционных обществах основной ячейкой общества является семья, а то и род. А в обществах, которые называются "эмансипированными" идет или уже завершился процесс атомизации, и "ячейкой" общества является субъект. Таким образом, в семье и в роду у каждого участника есть своя канонизированная роль. В атомизированном социуме такого жесткого разделения ролей нет, каждый сам себе и швец, и жнец. В итоге получается очень интересно: мужчине не для кого и незачем быть мужчиной. Женщине незачем быть женщиной. Других ролей матушка-природа не припасла, отсюда яркая палитра самых разных извращений, в широком смысле этих слов.