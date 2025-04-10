Депутаты ЗС Иркутской области поддержали сохранение религиозных объектов

На прошедшем 10 апреля заседании комитета Законодательного собрания Иркутской области по строительству и дорожному хозяйству под председательством Виктора Побойкина обсудили важный вопрос: как лучше сохранить старинные религиозные объекты в Иркутской области.
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