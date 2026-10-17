Точка зрения Автор: В. Панченко Обычная подработка в небольшом городе Самарской области обернулась для молодой девушки настоящим кошмаром: мигрант-азербайджанец запер дверь и показал своё истинное лицо.
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Ну ладно, преступник наконец-то задержан, а будет-ли достойно осужден ещё не факт. А вот как быть с теми "правоохранителями", которые то-ли по лености, то-ли за определённую мзду не давали хода этому делу? Вот ведь где кроется основная беда. И что с этим делать?
И тех у кого он прятался тоже привлечь к ответственности.
Задержания мало, нужно сразу уничтожать паспорт, лишать гражданства и только потом суд и выдворение всей семьёй , обязательно.