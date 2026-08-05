Заболеваемость ВИЧ в Иркутской области снизилась на 53 % за 8 лет

Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов и главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова приняли участие в междисциплинарной научно-практической конференции «Региональное измерение борьбы с ВИЧ/СПИДом в России: опыт Сибирского федерального округа».
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