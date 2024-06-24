Князь Гедимин – первый «король литовцев и русских»

Многие именно Гедимина считают первым Великим князем Литвы, а сам он называл себя «божьей милостью повелителем литовцев и русских».
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