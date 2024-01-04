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Кулеба: у Украины нет плана «Б» на случай дефицита западной военной помощи

Кулеба: у Украины нет плана «Б» на случай дефицита западной военной помощи

У киевской стороны отсутствует план «Б» на случай дефицита западной военной помощи. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Комментарии
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Иван Иванов
У Хохлостана должен быть план Ё... потому что скоро он им ох как понадобится, когда придется отвечать за свои деяния перед русским народом.
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17 час.

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