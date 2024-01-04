Кулеба: у Украины нет плана «Б» на случай дефицита западной военной помощи

У киевской стороны отсутствует план «Б» на случай дефицита западной военной помощи. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии