В Госдуме могут запретить мигрантам работать в школах, больницах и водить такси

Законопроект подготовила партия Сергея Миронова.В Государственную Думу внесли проект закона, который запрещает мигрантам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах, а также такси и в сфере грузоперевозок.
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