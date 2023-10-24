У берегов Дюнкерка нашли затопленный британский корабль

Ученые пытаются идентифицировать необнаруженные затонувшие корабли среди 305 затонувших судов. Прошло более 80 лет с тех пор, как британский эсминец HMS Keith затонул во время операции, которую Уинстон Черчилль назвал «чудом избавления».
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