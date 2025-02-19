Миллиарды для Ворониных: ФСК подхватил ЗПИФоманию

Семья бывшего высокопоставленного чиновника московской мэрии Александра Воронина прикрыла свой бизнес ЗПИФ под управлением убыточного УК, а сразу после этого на них как из рога изобилия посыпались многомиллиардные контракты от структур столичной мэрии.