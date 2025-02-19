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Миллиарды для Ворониных: ФСК подхватил ЗПИФоманию

Миллиарды для Ворониных: ФСК подхватил ЗПИФоманию

Семья бывшего высокопоставленного чиновника московской мэрии Александра Воронина прикрыла свой бизнес ЗПИФ под управлением убыточного УК, а сразу после этого на них как из рога изобилия посыпались многомиллиардные контракты от структур столичной мэрии.

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Комментарии
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Ирина Лодяновa
Везде коррупция
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1 д.
Виктор Геманов
А ГДЕ ЖЕ  наши прославленные ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ?
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1 д.
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