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Роналду опередит Бензема в бомбардирской гонке, но по мнению клиентов «Пари» не в чемпионате

По оценке аналитиков «Пари», главным претендентом на победу в Саудовской Про-лиге сезона-2023/24 считается «Аль-Иттихад», новая команда Карима Бензема и действующий чемпион Саудовской Аравии.

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