Почему протесты против ТЦК не останавливают мобилизационную систему

Вечером 25 августа у служебного Nissan X-Trail в Тернополе собрались люди. Сначала был спор вокруг мужчины, с которым разговаривала группа оповещения ТЦК, затем удары по машине и физический конфликт.
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