Украинское население оболванено пропагандой, Россию не победить, и нет ничего плохого, чтобы в итоге заключить с Москвой мир, не претендуя на ставшие российскими территории.
Зачем украинские военные хвалят Российскую армию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Это похоже на прояснение в мозгах немцев, окружённых под Сталинградом в январе 1943 года:"А зачем Германии Волга?".
Ответить
16 час.
Neska 2
Добавить нечего. Все верно!
Ответить
16 час.
Анатолий Витушкин
Нет, мужики! Коль вы дружно стали кастрюлеголовыми и нагадили населению Донбасса-Луганска выше крыши, выход для вас один: ликвидация государства идиотов.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии