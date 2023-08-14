Новости - только актуальное

32 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    пидорасово племя,допродавалисьОчередной вой на ...
  • Ингерман Ланская
    дурак, слухай сюда - с 1980-го по 1991 была Мида совдеповская, а ноне Российская Мида.... и ноне МИД возглавляет лучш...Кому мешает МИД?
  • Ed
    Все верно, но нужно еще и понимать, что предавая они оченно рассчитывали, что в случае неудачи Россия сковтнет и утре...Очередной вой на ...

Зачем украинские военные хвалят Российскую армию

Зачем украинские военные хвалят Российскую армию

Украинское население оболванено пропагандой, Россию не победить, и нет ничего плохого, чтобы в итоге заключить с Москвой мир, не претендуя на ставшие российскими территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Это похоже на прояснение в мозгах немцев, окружённых под Сталинградом в январе 1943 года:&quot;А зачем Германии Волга?&quot;.
Ответить
16 час.
Neska 2
Добавить нечего. Все верно!
Ответить
16 час.
Анатолий Витушкин
Нет, мужики! Коль вы дружно стали кастрюлеголовыми и нагадили населению Донбасса-Луганска выше крыши, выход для вас один: ликвидация государства идиотов.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх