Мишустин прилетел в Хабаровск

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Хабаровский край. Это уже второй регион, который он посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку: накануне и утром в понедельник глава кабмина работал в Магадане.
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