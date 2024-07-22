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Политика как она есть

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Мишустин прилетел в Хабаровск

Мишустин прилетел в Хабаровск

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Хабаровский край. Это уже второй регион, который он посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку: накануне и утром в понедельник глава кабмина работал в Магадане.

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