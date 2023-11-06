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Винисиус, Жезус, Алиссон, Родриго и Рафинья вызваны в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной

Винисиус, Жезус, Алиссон, Родриго и Рафинья вызваны в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной

На игры с Колумбией (16-го) и Аргентиной (21-го) в квалификации ЧМ-2026 Фернандо Диниз вызвал следующих футболистов: - вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Лукас Перри («Ботафого»); - защитники: Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Карлос Аугусто («Интер»), Бремер («Ювентус»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»), Ренан Лоди («Марсель»); - полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья Диас («Барселона»), Паулиньо Сампайо («Атлетико Минейро»), Пепе Акино («Порту»); - нападающие: Жоао Педро Жезус («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

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