Правоохранители Татарстана выявили нелегальных мигрантов среди работников двух вокзалов в Казани

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан вместе с региональным УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейдовые мероприятия на двух вокзалах и в служебном общежитии на территории Казани.