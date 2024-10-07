Правоохранители Татарстана выявили нелегальных мигрантов среди работников двух вокзалов в Казани

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан вместе с региональным УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейдовые мероприятия на двух вокзалах и в служебном общежитии на территории Казани.
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