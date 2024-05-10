Зачем советская власть ввела и отменила национальные дивизии

Сергей Михайлов

Блин, уж изви ноите меня, стар наверное стал, все ни как не могу вспомнить когдаже это в России была действительно советская власть?' ах да, почти 70 лет в названии действительно присутствует слово советский, но на этом и все... Хотя в истории действительно зафиксированы факты создания во многих городах России органов советской власти после февральской революции 1917 года, но после большевистского переворота эта власть была уничтожена и до сноса власти большевиковс они так и не удосужились передать власть советам, даже ИВ. Сталину не удалось осуществить эту задачу и за эти намерения он был оболган большевиками приписыванием ему всех своих преступлений против народа России.