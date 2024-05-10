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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Зачем советская власть ввела и отменила национальные дивизии

Зачем советская власть ввела и отменила национальные дивизии

В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии действовали национальные дивизии, сформированные по этническому принципу.

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Комментарии
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Сергей Михайлов
Блин, уж изви ноите меня, стар наверное стал, все ни как не могу вспомнить когдаже это в России была действительно советская власть?&#39; ах да, почти 70 лет в названии действительно присутствует слово советский, но на этом и все... Хотя в истории действительно зафиксированы факты создания во многих городах России органов советской власти после февральской революции 1917 года, но после большевистского переворота эта власть была уничтожена и до сноса власти большевиковс они так и не удосужились передать власть советам, даже ИВ. Сталину не удалось осуществить эту задачу и за эти намерения он был оболган большевиками приписыванием ему всех своих преступлений против народа России.
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