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Песков заявил, что контакты Путина на полях БРИКС носили прикладной характер

Песков заявил, что контакты Путина на полях БРИКС носили прикладной характер

Контакты президента России Владимира Путина на полях саммита БРИКС носили прикладной характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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