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Орловские новости

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Экс-губернатор Курской области шьет форму в колонии Нарышкино

Экс-губернатор Курской области шьет форму в колонии Нарышкино

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов зарабатывает около 23 тыс. рублей в колонии, где шьет форму для армии, но после выплат штрафов и содержания у него остается лишь 5 тыс.

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