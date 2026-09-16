Евгений Багрев выиграл спринтерский зачёт Кубка России по лыжероллерам

Евгений Багрев из Воронежской области выиграл спринтерский зачёт, победив на всех трёх этапах Кубка России по лыжероллерам.
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