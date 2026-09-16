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Воронежские новости

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Евгений Багрев выиграл спринтерский зачёт Кубка России по лыжероллерам

Евгений Багрев выиграл спринтерский зачёт Кубка России по лыжероллерам

Евгений Багрев из Воронежской области выиграл спринтерский зачёт, победив на всех трёх этапах Кубка России по лыжероллерам.

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