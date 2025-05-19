Наш мозг уникален, и, зная, как он работает, легко изменить реальность. Это абсолютно научно! Например, феномен Баадера — Майнхоф, когда вы узнали что-то новое, а потом видите это вообще везде, можно обернуть в свою пользу.
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