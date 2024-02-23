Смольянинов* зарабатывает исполнением песен "под грохот посуды в латвийских кафе"

Известный в прошлом киноактёр вынужден зарабатывать на жизнь оригинальным способом.Актёр Артур Смольянинов, игравший в таких кассовых фильмах, как "9-я рота" эмигрировал из России в Латвию, где долгое время не мог найти себе заработок.