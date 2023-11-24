«Подонки» и «ждуны»

Работа по дискредитации предстоящих выборов президента РФ уже закипела Игорь Веремеев Резкое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая на днях на международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы», которая проходит в МГУ имени Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели.
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