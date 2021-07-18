Сбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!

Спички - не игрушкаПолитикаСбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!Какое бессмысленное лицо на фотографиях. Не выражает ничего. Вам так не кажется? С моей стороны это оценочное суждение.Вернуться к статье238НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай СуслинА непора ли вернуть выборы судей как это было при Советской власти, до 60 голов прошлого века, когда Суд был народный и счетался чамым гуманным и справедливым судом в МИРЕ.АлександрКакой смысл?Надежда ХабароваКак страшно, слов нет, чувствуется какая - то безысходность в справедливости....Деньги решают всё.Тимофеев ТимофеевЯ говорил и буду говорить, что причина этого бардака-безнаказанность! В.В. Путин хочет остаться в памяти России как Владимир милосердный!АлександрА Путин тут каким местом?ВДвалерий двойнишниковОн и создал эту безнаказанность.АлександрДа ну?Прямо таки запрещает полиции задерживать нарушителей, а судьям давать санкцию на арест? Понимаю,жарко на улице.Вы кваску холодного попейте.ВДвалерий двойнишниковПочему же разрешает задерживать будущих президентов и русских в основном по 282АлександрК доктору сходите. К психиатру.ВДвалерий двойнишниковТолько после вас?АлександрБолейте дальше.Тимофеев ТимофеевВалерий Вы меня извините за пошлость,но Ваше мнение из серии- если член коротковат, значит Путин виноват.ВДвалерий двойнишниковВы заметили, что в палате вы один!ВДвалерий двойнишниковОбъясните, почему Путин принял Россию с морковкой по шесть рублей, а сегодня она по 120...АлександрЯ заметил,что в палате вы и вам подобные.Владимир СмирновКак она будет жить после этого? С клеймом: "Убийца детей"?Сергей ЛобченкоДа ей плевать на твоё как жить.Aleksandr Valerevich BogomolovА кто ей это приклеет? Она переедет в другой район или в другую область и всё. А у нас все позабудут. Точно так же как о тех кто воевал в войну. А этот щенок то чего там распинался? Хотелось бы дожить и посмотреть как он будет пищать когда с его детьми тоже самое произойдёт. Не дай Бог конечно такого. И вот Вам наш как говорил персонаж фильма ,наш гуманный и справедливый суд. И таких судей ой как много. У меня у знакомой сына посадили. Лишь за то что выпил и на утро оказался в постели со стервой которую подложила мать. И судья не принял во внимание что она уже до этого лежала под двумя которые тоже сидят. Вот так судьи расчищают себе дорогу в Москву. Ведь ей так хотелось туда попасть. А парень попал на 4 года,хотя судья требовала 6. А Вы говорите что у нас всё по справедливости и по закону. Это для них закон как трамплин, а для таких вот не смышленышей трамплин на зону.Strannik WeidПить тоже нужно уметь. Никто ему не вливал до беспамятства. И знать с кем пьёшь. Да и по закону, она могла дать добровольно 10-м а ему отказать и он взял ее силой. И это уже насилие.Сергей СилинЗакон - это когда он для всех Закон. А если он для кого то закон, для кого то не очень, а для кого то вообще ни о чем, тогда это не закон вовсе.Strannik WeidНынче молодежь живет сторис и не более.НКНиколай КраснопольскийДавно пора вести мониторинг прежде всего первичных судебных решений и, в таких вопиющих случаях, мгновенно отстранять этих судей по недоверию, с последующим разбирательством.ElenaУбийце детей место в тюрьме.Комментировать
Свежие комментарии