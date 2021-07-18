Спички - не игрушка

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Сбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!

Сбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!

Какое бессмысленное лицо на фотографиях. Не выражает ничего. Вам так не кажется? С моей стороны это оценочное суждение.

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238
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Николай Суслин
А непора ли вернуть выборы судей как это было при Советской власти, до 60 голов прошлого века, когда Суд был народный и счетался чамым гуманным и справедливым судом в МИРЕ.
Александр
Какой смысл?
Надежда Хабарова
Как страшно, слов нет, чувствуется какая - то безысходность в справедливости....Деньги решают всё.
Тимофеев Тимофеев
Я говорил и буду говорить, что причина этого бардака-безнаказанность! В.В. Путин хочет остаться в памяти России как Владимир милосердный!
Александр
А Путин тут каким местом?
валерий двойнишников
Он и создал эту безнаказанность.
Александр
Да ну?Прямо таки запрещает полиции задерживать нарушителей, а судьям давать санкцию на арест? Понимаю,жарко на улице.Вы кваску холодного попейте.
валерий двойнишников
Почему же разрешает задерживать будущих президентов и русских в основном по 282
Александр
К доктору сходите. К психиатру.
валерий двойнишников
Только после вас?
Александр
Болейте дальше.
Тимофеев Тимофеев
Валерий Вы меня извините за пошлость,но Ваше мнение из серии- если член коротковат, значит Путин виноват.
валерий двойнишников
Вы заметили, что в палате вы один!
валерий двойнишников
Объясните, почему Путин принял Россию с морковкой по шесть рублей, а сегодня она по 120...
Александр
Я заметил,что в палате вы и вам подобные.
Владимир Смирнов
Как она будет жить после этого? С клеймом: "Убийца детей"?
Сергей Лобченко
Да ей плевать на твоё как жить.
Aleksandr Valerevich Bogomolov
А кто ей это приклеет? Она переедет в другой район или в другую область и всё. А у нас все позабудут. Точно так же как о тех кто воевал в войну. А этот щенок то чего там распинался? Хотелось бы дожить и посмотреть как он будет пищать когда с его детьми тоже самое произойдёт. Не дай Бог конечно такого. И вот Вам наш как говорил персонаж фильма ,наш гуманный и справедливый суд. И таких судей ой как много. У меня у знакомой сына посадили. Лишь за то что выпил и на утро оказался в постели со стервой которую подложила мать. И судья не принял во внимание что она уже до этого лежала под двумя которые тоже сидят. Вот так судьи расчищают себе дорогу в Москву. Ведь ей так хотелось туда попасть. А парень попал на 4 года,хотя судья требовала 6. А Вы говорите что у нас всё по справедливости и по закону. Это для них закон как трамплин, а для таких вот не смышленышей трамплин на зону.
Strannik Weid
Пить тоже нужно уметь. Никто ему не вливал до беспамятства. И знать с кем пьёшь. Да и по закону, она могла дать добровольно 10-м а ему отказать и он взял ее силой. И это уже насилие.
Сергей Силин
Закон - это когда он для всех Закон. А если он для кого то закон, для кого то не очень, а для кого то вообще ни о чем, тогда это не закон вовсе.
Strannik Weid
Нынче молодежь живет сторис и не более.
Николай Краснопольский
Давно пора вести мониторинг прежде всего первичных судебных решений и, в таких вопиющих случаях, мгновенно отстранять этих судей по недоверию, с последующим разбирательством.
Elena
Убийце детей место в тюрьме.

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