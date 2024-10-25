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Роджерс: Иноагенты, ЕСПЧ, Спортлото и Лига сексуальных реформ

Роджерс: Иноагенты, ЕСПЧ, Спортлото и Лига сексуальных реформ

Всё-таки Крылов велик, а его басни бессмертны. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – это история на все времена.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же вся эта &quot;возня&quot; наших иноагентов с обращением в ЕСПЧ только для того, чтобы о них не забыли. Вопрос в другом - почему практически не исполняется обращение в госсобственность имущества иноагентов, которых по Закону нужно признать уголовниками за высказывания о СВО? Они ещё и доходы получают со своих вложений в РФ.
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