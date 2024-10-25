Роджерс: Иноагенты, ЕСПЧ, Спортлото и Лига сексуальных реформ

Игорь Кузнецов

Конечно же вся эта "возня" наших иноагентов с обращением в ЕСПЧ только для того, чтобы о них не забыли. Вопрос в другом - почему практически не исполняется обращение в госсобственность имущества иноагентов, которых по Закону нужно признать уголовниками за высказывания о СВО? Они ещё и доходы получают со своих вложений в РФ.