Илон Маск признал российскими Крым и Донбасс

Известный американский бизнесмен Илон Маск согласился с выводами основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что украинский конфликт надо «заморозить», а Донецк, Луганск и Крым оставить российскими.
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