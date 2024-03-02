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Илон Маск признал российскими Крым и Донбасс

Илон Маск признал российскими Крым и Донбасс

Известный американский бизнесмен Илон Маск согласился с выводами основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что украинский конфликт надо «заморозить», а Донецк, Луганск и Крым оставить российскими.

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