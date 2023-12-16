Питомцы в поисках тепла

Наши домашние питомцы часто учат нас тому, что счастье может быть намного проще, чем кажется. Порой достаточно всего лишь найти теплое местечко на полу, куда падают солнечные лучи, у включенного обогревателя или даже на мягком теплом пузе хозяина! Эти животные знают, как греться в лучах солнца, и показывают своим примером, что иногда достаточно просто остановиться и насладиться самыми простыми вещами в жизни.