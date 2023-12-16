Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    Может просто большая часть приспособленцы?Калейдоскоп истор...
  • Светлана Митленко
    Очень верно подмечено. Так и есть.Петербург в карти...
  • Светлана Митленко
    Пожалуйста, Наташенька. Насколько я помню - это уже третья тема с картинами разных художников о Питере!Петербург в карти...

Питомцы в поисках тепла

Питомцы в поисках тепла

Наши домашние питомцы часто учат нас тому, что счастье может быть намного проще, чем кажется. Порой достаточно всего лишь найти теплое местечко на полу, куда падают солнечные лучи, у включенного обогревателя или даже на мягком теплом пузе хозяина! Эти животные знают, как греться в лучах солнца, и показывают своим примером, что иногда достаточно просто остановиться и насладиться самыми простыми вещами в жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юлия Уханова
Милахи
Ответить
8 час.
Светлана Митленко
Любители погреться
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх