Финансист Граборов призвал не конкурировать с ИИ в скорости выполнения задач

В первую очередь искусственный интеллект заменит сотрудников, в функционал которых входит обработка типовых писем и документов, первоначальные ответы на однотипные вопросы, подготовка шаблонных текстов и рутинной отчетности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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