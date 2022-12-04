В погоне за золотом человек забирается все глубже и глубже под землю

﻿﻿В поисках золота человек лезет во все более глубокие колодцы. Легкого золота в мире больше нет, все это было добыто давным-давно, поэтому искать его нужно глубоко под землей, придумывать какие-то невероятные технологии, извлечение золота из породы, которую раньше даже не считали потенциально интересной, выдалбливать вечную мерзлоту и исследовать пространства, совершенно непригодные для нормальной жизни человека.