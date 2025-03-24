Какой сегодня праздник: 25 марта – День работника культуры России

25 марта в России ежегодно отмечается День работника культуры. Профессиональный праздник, учрежденный в 2007 году, призван отдать дань уважения творческим людям – деятелям культуры и искусства, хранителям и популяризаторам культурного наследия.
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