В Крыму открыли первый туннельный океанариум

На набережной Ялты открыли крупнейший в регионе океанариум площадью 800 м². «Внутри множество залов и туннель с черноморскими и экзотическими рыбами со всего мира, а также аквариум с акулами», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
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