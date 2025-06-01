В Крыму открыли первый туннельный океанариум

На набережной Ялты открыли крупнейший в регионе океанариум площадью 800 м². «Внутри множество залов и туннель с черноморскими и экзотическими рыбами со всего мира, а также аквариум с акулами», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.