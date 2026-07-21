В Казахстане наладят выпуск кузовных деталей для автомобилей локальной сборки

Металлургическая компания Qarmet, автомобильный холдинг Allur и компания Kia Kazakhstan ведут проработку проработку межотраслевого проекта, в рамках которого Qarmet планирует запустить выпуск штампованного металлопроката для автомобильных кузовов.
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