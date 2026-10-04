Зонд ОАЭ для миссии к семи астероидам готов к запуску

Аппарат должен преодолеть около 5 млрд км и исследовать 7 астероидов — его разработали, собрали и испытали в Эмиратах менее чем за 2 года Космический аппарат миссии ОАЭ к поясу астероидов готов к полёту.
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