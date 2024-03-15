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Закон, порядок, государство

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Расчеты ТОС-1 «Солнцепек» наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ на Северском направлении

Расчеты ТОС-1 «Солнцепек» наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ на Северском направлении

Для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий противника, боевую работу экипажей «Солнцепеков» прикрывают группы охранения.

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