Летом, в жару особенно остро встает вопрос, как избавиться от запаха пота. Предлагаем выяснить причины появления неприятного амбре, исходящего от мокрых пятен в зоне подмышек, а после ознакомиться со списком эффективных средств для борьбы с ним.