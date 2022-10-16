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Как избавиться от запаха пота

Как избавиться от запаха пота

Летом, в жару особенно остро встает вопрос, как избавиться от запаха пота. Предлагаем выяснить причины появления неприятного амбре, исходящего от мокрых пятен в зоне подмышек, а после ознакомиться со списком эффективных средств для борьбы с ним.

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