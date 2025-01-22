Зеленский шантажирует Европу требованием содержать украинскую армию в случае отказа принять Украину в НАТО Европа должна содержать украинскую армию в случае, если Украину не примут в НАТО.
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Зеленский шантажирует Европу требованием содержать украинскую армию в случае отказа принять Украину в НАТО Европа должна содержать украинскую армию в случае, если Украину не примут в НАТО.
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