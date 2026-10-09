Телеграм-Десктоп раскрыл секреты: как хакерам достаются ваши файлы за одну клик-по- ссылке

Представьте себе: вы сидите за компьютером, открываете Telegram-Десктоп, чтобы просто пообщаться с друзьями или проверить рабочие сообщения, и — бац! — ваши личные фотографии, важные документы и даже пароли от аккаунтов оказываются в руках у хакера.