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FiNE NEWS

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Телеграм-Десктоп раскрыл секреты: как хакерам достаются ваши файлы за одну клик-по- ссылке

Представьте себе: вы сидите за компьютером, открываете Telegram-Десктоп, чтобы просто пообщаться с друзьями или проверить рабочие сообщения, и — бац! — ваши личные фотографии, важные документы и даже пароли от аккаунтов оказываются в руках у хакера.

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