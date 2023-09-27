Штрафы за врезки в канализацию могут поднять в 10 раз

Размеры штрафов за незаконное подключение к канализации или водопроводу могут увеличиться в 10 раз. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отзыв правительства на соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму Законодательным собранием Красноярского края.
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