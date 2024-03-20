Литва выделила средства на закупку снарядов для Украины

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в начале марта заявлявшая о присоединении к чешской инициативе, рассказала, что страна выделила 35 миллионов евро для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по чешской инициативе закупок вооружения вне Евросоюза премьера страны Петра Фиала.