Литва выделила средства на закупку снарядов для Украины

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в начале марта заявлявшая о присоединении к чешской инициативе, рассказала, что страна выделила 35 миллионов евро для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по чешской инициативе закупок вооружения вне Евросоюза премьера страны Петра Фиала.
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