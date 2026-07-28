⛪️ В Свято-Владимирском соборе в Севастополе прошла праздничная служба в честь Дня Крещения Руси В храме собрались десятки верующих — как местных жителей, так и гостей города.
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⛪️ В Свято-Владимирском соборе в Севастополе прошла праздничная служба в честь Дня Крещения Руси В храме собрались десятки верующих — как местных жителей, так и гостей города.