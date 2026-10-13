Российские ракеты начали отключать свет на Западной Украине

Пока Зеленский дуется на «энергетическую сделку» Трампа, по Киеву опять летят БПЛА и ракеты. Атака началась с утра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Как нас обманыва...
- Три препятствия, ...
- Как приструнить п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым