США являются наибольшей угрозой космической безопасности - Минобороны КНР

Пекин, 15 ноября /Синьхуа/ -- Факты доказывают, что США являются наибольшей угрозой космической безопасности и крупнейшим подстрекателем гонки вооружений в космическом пространстве, заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, отвечая на вопрос журналистов, касающийся плана США разместить в 2025 году нацеленное на Россию и Китай противоспутниковое оружие.