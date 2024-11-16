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Китай

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США являются наибольшей угрозой космической безопасности - Минобороны КНР

Пекин, 15 ноября /Синьхуа/ -- Факты доказывают, что США являются наибольшей угрозой космической безопасности и крупнейшим подстрекателем гонки вооружений в космическом пространстве, заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, отвечая на вопрос журналистов, касающийся плана США разместить в 2025 году нацеленное на Россию и Китай противоспутниковое оружие.

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