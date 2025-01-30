Глубина впадины – 3-4 км: между Турцией и Ираном обнаружили разлом тектонической плиты

Согласно выводам учёных, причиной деформации стало разрушение дна древнего океана.Разлом тектонической плиты Неотетис между Турцией и Ираном обнаружен международной исследовательской группой под руководством сотрудников Геттингенского университета.
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