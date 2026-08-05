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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Ростова» Альба про 4:0 с «Акроном»: «Всегда так хотим играть, но такой результат бывает не так часто»

Тренер « Ростова » Джонатан Альба оценил разгром « Акрона » (4:0) в 1-м туре FONBET Кубка России в Пути РПЛ.

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