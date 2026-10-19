К концу октября сего года 1-я бригада первой кавалерийской дивизии армии США в Форт-Худе должна получить четыре пусковые установки барражирующих боеприпасов Switchblade для танков М1А2 «Абрамс».
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