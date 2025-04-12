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Царьград

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Дэниел Дэвис: Заявления о скором поражении России не подтверждаются

Дэниел Дэвис: Заявления о скором поражении России не подтверждаются

Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис критикует западные заблуждения о скором "поражении" России, заявляя, что утверждения о её ресурсной нехватке не подтверждаются.

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