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РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна и Киркорова из-за благотворительности

РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна и Киркорова из-за благотворительности

Председатель патриаршей комиссии Русской Православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посчитал циничной благотворительность Моргенштерна, Филиппа Киркорова и Инстасамки.

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