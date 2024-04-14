Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    По словам Отто Фон Бисмарка маленькая заварушка на Балканах запустила маховик Первой мировой войны. Сейчас этот "махо...Израиль, похоже, ...
  • Nikolay Zakharov
    Израиль сам себя уничтожит,об'единит всех арабов,да Иран в придачу,как ему существовать в таком окружении?Израиль, похоже, ...
  • avershin1947mailru Авершин
    Всё надо воспринимать более или менее серьёзно и прорабатывать сценарии противодействия, а то получится как в начале ...Британское издани...

В Петербурге и Ленобласти аферисты передали пенсионерам 740 тысяч «фантиков»

Аферисты передали двум пенсионерам 740 тыс. игрушечных купюр.11 апреля в полицию обратился 87-летняя женщина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Вот такой формулеровке&quot;обмена денег&quot; уже лет 30,все про них знают,но опять Люди пожилые вообще в жизни многр видели и знать дольны,а тут как дурачки! какиенто идиоты ведутся.Как так?
Ответить
15 час.
Eduard
А говорят у людей нет денег!Есть,просто они дураки,а деньги им в тягость,
Ответить
15 час.
Eduard
Об этом уже читать надоело но нет находятся пенсионеры&quot;менялы&quot;!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх