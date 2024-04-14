Аферисты передали двум пенсионерам 740 тыс. игрушечных купюр.11 апреля в полицию обратился 87-летняя женщина.
В Петербурге и Ленобласти аферисты передали пенсионерам 740 тысяч «фантиков»
Комментарии
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Eduard
Вот такой формулеровке"обмена денег" уже лет 30,все про них знают,но опять Люди пожилые вообще в жизни многр видели и знать дольны,а тут как дурачки! какиенто идиоты ведутся.Как так?
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15 час.
Eduard
А говорят у людей нет денег!Есть,просто они дураки,а деньги им в тягость,
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15 час.
Eduard
Об этом уже читать надоело но нет находятся пенсионеры"менялы"!
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15 час.
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