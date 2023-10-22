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Италия может расширить практику закрытия границ для стран Европы

Италия может расширить практику закрытия границ для стран Европы

Италия может расширить практику закрытия границ для свободного доступа в рамках шенгенской зоны на фоне ожидания новых волн мигрантов, заявил министр обороны Гуидо Крозетто 22 октябряв интервью газете Corriere della Sera.

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