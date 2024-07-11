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Царьград

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Военкору Ростиславу Журавлеву, погибшему в зоне СВО, установят памятник в Екатеринбурге

Военкору Ростиславу Журавлеву, погибшему в зоне СВО, установят памятник в Екатеринбурге

О том, что военному корреспонденту возведут монумент сообщил подполковник Росгвардии, политический деятель и писатель Захар Прилепин.

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