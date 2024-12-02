Захарова о заявлении Зеленского: «Ему осталось только испражняться в эфире»

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии